अहमदाबाद. वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का अहमदाबाद-मुंबई रूट पर 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल किया गया। रेलवे के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) की ओर से इस रूट पर ट्रायल करने के बाद रविवार को मुंबई सेंट्रल से सुबह 9 बजे रवाना हुई ट्रेन अहमदाबाद पहुंची। दो दिवसीय ट्रायल में अहमदाबाद-वडोदरा-मुंबई सेंट्रल खंड और वापसी यात्रा शामिल थी।

रेलवे के आधिकारिक संचार के अनुसार, वंदे भारत फ्रेट ईएमयू रैक को सुपरफास्ट पार्सल सेवा में इस्तेमाल की संभावनाओं को देखते हुए ट्रायल किया गया। ट्रायल में ट्रेन को 50 प्रतिशत पेलोड और 20.32 टन एक्सल लोड के साथ चलाया गया। इसका उद्देश्य यह जांचना था कि रेक मार्ग पर लागू स्थायी गति प्रतिबंध और अस्थायी गति प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 130 किमी प्रति घंटे की सेक्शनल स्पीड हासिल कर सकती है या नहीं।

फ्रेट रैक में उपकरण लगाने का काम आरडीएसओ की टीम कर रही है। इसमें अहमदाबाद मंडल के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नलिंग एवं टेलीकम्युनिकेशन विभाग सहयोग कर रहे हैं।