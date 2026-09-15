15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

JPSC-JSSC Case: सरकार ने नहीं दाखिल किया एफिडेविट, वकील बोले- भर्ती में हुआ मास करप्शन, दागी नवनियुक्तों को बचा रही सरकार

JPSC-JSSC Exam Cancellation row: JPSC और JSSC-CGL सहित भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। तय समय सीमा के भीतर सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल न कर पाने के बाद, वकील कुमार हर्ष ने परीक्षा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Anand Shekhar

Sep 15, 2026

advocate on JPSC JSSC CGL case

अधिवक्ता कुमार हर्ष (फोटो- ANI)

JPSC-JSSC Case: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित 11वीं-13वीं सिविल सेवा परीक्षा और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित CGL भर्ती परीक्षा से जुड़े मामलों पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल न करने पर गहरी नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 18 सितंबर को सुबह 10:30 बजे तक अपना जवाब अनिवार्य रूप से दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया। इस बीच, चयनित न होने वाले योग्य उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कुमार हर्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।

आश्वासन के बावजूद सरकार ने नहीं जमा किया हलनामा

कोर्ट में उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कुमार हर्ष ने मीडिया को बताया कि इस मामले में पहली सुनवाई 20 अगस्त को हुई थी। उस समय, कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश दिया था कि वह 7 तारीख से पहले अपना हलफनामा दाखिल करे, ताकि उम्मीदवारों को उसके आधार पर जवाब दाखिल करने का पर्याप्त मौका मिल सके।

कुमार हर्ष ने बताया कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया था कि परीक्षा रद्द करने के आदेश से संबंधित सभी सबूत, जांच के तथ्य और अब तक की घटनाओं का क्रम रिकॉर्ड पर रखा जाएगा, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी सरकार हलफनामा दाखिल करने में पूरी तरह विफल रही।

दागी नवनियुक्तों को बचा रही सरकार : वकील

वकील कुमार हर्ष ने 11वीं-13वीं JPSC और JSSC-CGL परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अयोग्य लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई, जिससे काबिल और होनहार छात्र चुने नहीं जा सके।

वकील ने बताया कि उम्मीदवार परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं और सरकार को उसी फैसले का बचाव करने के लिए ठोस सबूतों के साथ हलफनामा दाखिल करना चाहिए था। लेकिन, सरकार अब तक हलफनामा दाखिल नहीं कर पाई है, जिससे पता चलता है कि वह दागदार नए नियुक्त लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है।

18 सितंबर को होगी सुनवाई

वकील कुमार हर्ष के अनुसार, कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 सितंबर को सुबह 10:30 बजे तय की है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उस दिन सुनवाई होगी, चाहे सरकार हलफनामा दाखिल करे या न करे।

परीक्षा रद्द करने के फैसले पर लगी है रोक

यह विवाद तब शुरू हुआ जब झारखंड सरकार ने अगस्त में कथित अनियमितताओं के कारण JPSC, JSSC और अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फ़ैसला किया। 22 परीक्षाओं को रद्द करने के साथ-साथ, सरकार ने अन्य परीक्षाओं को टालने और कई मामलों में CID जांच के आदेश देने का भी फ़ैसला किया था। इसके बाद, चुने गए और नियुक्त उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कई मामलों में सरकारी आदेशों के लागू होने पर रोक लगा दी और प्रभावित कर्मचारियों को फिलहाल नौकरी जारी रखने की अनुमति दे दी।

Saudi Arabia Emergency Alert: हूती हमलों के खतरे के बीच मक्का में इमरजेंसी अलर्ट, घरों में रहने की सख्त हिदायत

ये भी पढ़ें
Saudi Arabia Emergency Alert, Mecca Emergency Alert,

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Sept 2026 06:07 pm

Published on:

15 Sept 2026 06:07 pm

Hindi News / National News / JPSC-JSSC Case: सरकार ने नहीं दाखिल किया एफिडेविट, वकील बोले- भर्ती में हुआ मास करप्शन, दागी नवनियुक्तों को बचा रही सरकार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पहले इंस्टाग्राम पर लिखा- काश मैं मॉन्स्टर होती! फिर महिला कॉन्स्टेबल-सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की घर में हो गई संदिग्ध मौत

Jhanvi Dabhi
अहमदाबाद

’13 भारतीयों को बचाया गया, एक लापता नागरिक की तलाश जारी’, MT El Gaia जहाज पर हमले के बाद भारत ने दिया बयान

Randhir Jaiswal
राष्ट्रीय

केतन मर्डर केस: सगाई के बाद चेतन और सिया में बन गई थी दूरी, लेकिन बाली और महाबलेश्वर ट्रिप ने दी केतन की हत्या की साजिश को हवा

Ketan Agrawal Murder Case
राष्ट्रीय

मद्रास हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: पति की पहली शादी से अनजान महिला पर नहीं चलेगा बिगैमी का केस

Madras High Court
राष्ट्रीय

पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के फैन हुए जम्मू-कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला, ब्रिक्स समिट में पहलगाम हमले की निंदा को बताया कूटनीतिक जीत

PM Narendra Modi and CM Omar Abdullah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.