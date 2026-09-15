JPSC-JSSC Case: सरकार ने नहीं दाखिल किया एफिडेविट, वकील बोले- भर्ती में हुआ मास करप्शन, दागी नवनियुक्तों को बचा रही सरकार

JPSC-JSSC Case: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित 11वीं-13वीं सिविल सेवा परीक्षा और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित CGL भर्ती परीक्षा से जुड़े मामलों पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल न करने पर गहरी नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 18 सितंबर को सुबह 10:30 बजे तक अपना जवाब अनिवार्य रूप से दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया। इस बीच, चयनित न होने वाले योग्य उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कुमार हर्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।