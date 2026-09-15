केतन मर्डर केस: सगाई के बाद चेतन और सिया में बन गई थी दूरी, लेकिन बाली और महाबलेश्वर ट्रिप ने दी केतन की हत्या की साजिश को हवा

चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि अप्रैल तक दोनों केतन को रास्ते से हटाने के तरीकों पर चर्चा करने लगे थे। शुरुआत में स्थानीय बदमाशों की मदद लेकर हमला कराने की बात हुई और इसमें रितेश हांगे का नाम सामने आया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि रितेश क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था, लेकिन साजिश रचने में उसकी भूमिका के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 6 जून को बाली जाने से पहले सिया ने केतन का पासपोर्ट खराब किया, जिससे यात्रा रद्द हुई। इसके बाद में लोहागढ़ किले को हत्या के लिए चुना गया। पुलिस के मुताबिक, 31 मई को सिया और केतन किले पर गए थे। सिया ने चेतन को इस बात की जानकारी दी थी। 14 जून को किले पर सिया ने केतन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं गिरा। इसके बाद 18 जून को चेतन की मदद से हत्या को अंजाम दिया गया।