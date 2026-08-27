सिया गोयल को येरवडा जेल में मिल रहा VIP ट्रीटमेंट? केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया विवाद, उच्चस्तरीय जांच की मांग

सिया गोयल को कथित वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने का आरोप सबसे पहले संगीता तिवारी के नेतृत्व वाले 'गुलाबो गैंग' और 'पायल तिवारी बिटिया फाउंडेशन' की ओर से उठाया गया था। इन संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर पुणे के मार्केट यार्ड और सिया गोयल के घर के बाहर दो दिनों तक प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मांग की कि यदि आरोपी को जेल में किसी तरह की अनुचित सुविधा दी जा रही है तो उसे तुरंत बंद किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए।