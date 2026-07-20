पहले हाथ-पैर तुड़वाने, सुपारी देकर मरवाने का था प्लान! केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया खुलासा, सेंट्रल जेल में बंद है सिया और चेतन

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के 26 वर्षीय व्यवसायी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की हत्या से पहले उसे रास्ते से हटाने के कई तरीके तलाशे थे। रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि दोनों ने पहले किसी तीसरे व्यक्ति से हमला करवाने, हाथ-पैर तुड़वाने और यहां तक कि सुपारी देकर हत्या कराने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा की थी। आखिर में दोनों ने केतन को लोहगढ़ किले से धक्का देकर मारने की योजना फाइनल की।