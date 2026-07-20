त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ से पहले महाराष्ट्र के ADGP हिमांशु रॉय कर चुके हैं ‘खुदकुशी’, आखिरी संदेश में किया था चौंकाने वाला खुलासा

इसके अलावा उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार जेडे हत्याकांड, लैला खान डबल मर्डर केस, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के ड्राइवर पर फायरिंग जैसे चर्चित मामलों की जांच में अहम भूमिका निभाई। वह 26/11 मुंबई आतंकी हमले के केस में जांच दल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वह पूरे ट्रायल पर बारीकी से नजर रखते थे और अदालत की कार्यवाही में भी मौजूद रहते थे। उन्होंने 2012 में अजमल कसाब को मुंबई से पुणे की यरवडा जेल तक अत्यंत गोपनीय तरीके से पहुंचाने के ऑपरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जहां बाद में कसाब को फांसी पर लटकाया गया था।