20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

मुंबई

त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ से पहले महाराष्ट्र के ADGP हिमांशु रॉय कर चुके हैं ‘खुदकुशी’, आखिरी संदेश में किया था चौंकाने वाला खुलासा

IPS Himanshu Roy Suicide Case: अगरतला स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ अपने कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनकी मौत के बाद लोगों को महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हिमांशु रॉय की याद भी आ रही है। 1988 बैच के आईपीएस रॉय ने मई 2018 में मुंबई स्थित अपने सरकारी आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jul 20, 2026

tripura dgp anurag dhankar IPS Himanshu Roy suicide

आईपीएस हिमांशु राय ने मुंबई में की थी खुदकुशी (Photo: X/Ecko_India)

Anurag Dhankar Death: त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ का सोमवार को निधन हो गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग धनखड़ ने अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उन्हें तुरंत जीबी पंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका शव फंदे से लटका मिला। उनकी अचानक मौत से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

हालांकि, उनकी मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने आठ साल पहले महाराष्ट्र के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हिमांशु रॉय की मौत की याद भी ताजा कर दी है।

1984 सिख दंगे और PNB घोटाले की जांच का किया नेतृत्व

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुराग धनखड़ एक तेज-तर्रार और बेहद अनुभवी अधिकारी थे। सीबीआई में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच से जुड़े विशेष जांच दल (SIT) का नेतृत्व किया। इसके अलावा उन्होंने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी से जुड़े करीब 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले सहित कई चर्चित मामलों की जांच का नेतृत्व किया। उनकी गिनती उन अधिकारियों में होती थी, जिन्होंने कई संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच की।

2018 में हिमांशु रॉय की मौत ने भी देश को झकझोर दिया था

त्रिपुरा डीजीपी अनुराग धनखड़ की इस अचानक और दुखद मौत ने देश को 2018 की उस खौफनाक घटना की याद दिला दी है, जब महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हिमांशु रॉय ने खुद को गोली मार ली थी। उस समय वे महाराष्ट्र पुलिस में अपर पुलिस महानिदेशक (ADGP) के पद पर तैनात थे।

1988 बैच के आईपीएस और महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) के पूर्व प्रमुख हिमांशु रॉय ने 11 मई 2018 में मुंबई स्थित अपने सरकारी आवास पर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। रॉय करीब दो वर्षों से बोन मैरो कैंसर से जूझ रहे थे। बीमारी के कारण वह गहरे अवसाद में थे। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि असाध्य कैंसर और उससे उपजे गहरे अवसाद के कारण वह यह चरम कदम उठा रहे हैं।

कई चर्चित मामलों को सुलझाने वाले अधिकारी थे हिमांशु रॉय

हिमांशु रॉय ने अपने करियर में कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच का नेतृत्व किया। उन्होंने 2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले की जांच की, जिसमें अभिनेता विंदू दारा सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी।

इसके अलावा उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार जेडे हत्याकांड, लैला खान डबल मर्डर केस, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के ड्राइवर पर फायरिंग जैसे चर्चित मामलों की जांच में अहम भूमिका निभाई। वह 26/11 मुंबई आतंकी हमले के केस में जांच दल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वह पूरे ट्रायल पर बारीकी से नजर रखते थे और अदालत की कार्यवाही में भी मौजूद रहते थे। उन्होंने 2012 में अजमल कसाब को मुंबई से पुणे की यरवडा जेल तक अत्यंत गोपनीय तरीके से पहुंचाने के ऑपरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जहां बाद में कसाब को फांसी पर लटकाया गया था।

दो तेज-तर्रार अफसर, दो दर्दनाक अंत!

अनुराग धनखड़ और हिमांशु रॉय दोनों ही अपने-अपने दौर के बेहद सम्मानित और तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारियों में गिने जाते थे। दोनों ने देश के कई बड़े और संवेदनशील मामलों की जांच की और लंबा प्रशासनिक अनुभव हासिल किया। हालांकि, दोनों की मौत अलग-अलग परिस्थितियों में हुई। हिमांशु रॉय के मामले में बीमारी और अवसाद को कारण बताया गया था, जबकि अनुराग धनखड़ की मौत के कारणों का अभी आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में उनकी मौत को लेकर जांच जारी है।

नीरव मोदी जांच टीम का हिस्सा रहे DGP अनुराग धनखड़, अपने ही ऑफिस में मृत पाए गए IPS; जानिए करियर की प्रमुख जिम्मेदारियां

ये भी पढ़ें
about tripura dgp anurag dhankar profile career nirav modi case

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Jul 2026 05:48 pm

Published on:

20 Jul 2026 05:48 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ से पहले महाराष्ट्र के ADGP हिमांशु रॉय कर चुके हैं ‘खुदकुशी’, आखिरी संदेश में किया था चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

करण जौहर की ऑफिस लोकेशन पर फराह खान का फनी कमेंट वायरल, बोली-‘जुहू नहीं, कुछ और है!’

फराह खान और करण जौहर (instagram:farahkhankunder and karanjohar)
मनोरंजन

‘सोनम बाजवा समझकर जंतर-मंतर पहुंच गया’, शख्स ने CJP Protest पर ली चुटकी, बोला- कौन हैं सोनम वांगचुक, वीडियो वायरल

CJP Protest Latest News
मनोरंजन

धर्मेंद्र के बाद टूटा परिवार, हेमा मालिनी बोलीं- ‘ईशा और अहाना अब भी उबरने की कोशिश कर रही हैं’

Hema Malini remembering Dharmendra
बॉलीवुड

‘हाथ में संविधान, संसद तक मार्च’, CJP के प्रदर्शन में उतरे प्रकाश राज, वायरल हुआ VIDEO

Prakash Raj
मनोरंजन

Maharashtra Murder: बाथरूम में खुले नल के नीचे मिली लाश, मर्डर केस में अब सामने आया पति-पत्नी और ‘वो’ एंगल

Thane flat murder
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.