23 साल बाद बेटे ने लिया पिता की हत्या का बदला! पुणे में कथित हत्यारे को उतारा मौत के घाट, मामा समेत 4 गिरफ्तार

Pune News: महाराष्ट्र के पुणे शहर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, 23 साल पहले अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 25 वर्षीय युवक ने अपने मामा और दो दोस्तों के साथ मिलकर कथित 'हत्यारे' को मौत के घाट उतार दिया। जांच में पता चला कि आरोपी को झांसा देकर सुनसान जगह बुलाया गया और फिर धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।