रेल यात्रियों को बड़ी सौगात! प्रयागराज-दादर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े, मुंबई से आजमगढ़ के बीच चलेगी नई ट्रेन

Indian Railways News: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ और यात्रा की मांग को देखते हुए दो बड़ी घोषणाएं की हैं। एक ओर प्रयागराज-दादर स्पेशल ट्रेन के फेरों की अवधि बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी ओर बांद्रा टर्मिनस और आजमगढ़ के बीच विशेष किराये पर नई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। रेलवे के इस कदम से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी।