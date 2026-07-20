महिला सहकर्मी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप तो ट्रेनी IPS ने पी लिया सैनिटाइजर, जानें कौन है उदय कृष्ण रेड्डी?

उदय कृष्ण रेड्डी का सफर संघर्षों से भरा रहा है। वह साल 2012 में पुलिस कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुए थे। बताया जाता है कि एक वरिष्ठ अधिकारी की फटकार के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तैयारी करने का फैसला किया। 2019, 2021 और 2022 में लगातार असफल रहने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। 2023 में उन्होंने UPSC परीक्षा पास की, लेकिन 780वीं रैंक मिलने के कारण उन्होंने दोबारा परीक्षा देने का निर्णय लिया। आखिरकार 2024 की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 350 हासिल कर वह आईपीएस चयनित हुए।