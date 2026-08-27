‘रक्षाबंधन आ गया, पर मेरा भाई ही साथ नहीं…’; कुनाल को याद कर भावुक हुई मौसेरी बहन, बयां किया दर्द

Chandgude family dispute: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के खवड़िया पहाड़ी हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पलभर में कुनाल चांदगुडे (19) और उसके माता-पिता की मौत हो गई थी, अब इस मामले में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआत में ऐसी चर्चा थी कि आईफोन को लेकर हुए विवाद के कारण कुनाल ने यह कदम उठाया, लेकिन अब परिवार व रिश्तेदारों की ओर से इस दावे को पूरी तरह गलत बताया गया है। इस बीच, कुनाल की मौसेरी बहन ने सोशल मीडिया पर चली रही अलग-अलग चर्चाओं पर नाराजगी जताते हुए परिवार का पक्ष रखा है। बहन ने कहा कि कुनाल को पैसों या महंगे फोन की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास पहले से आईफोन 15 प्रो था। कुनाल के पिता मुरलीधर और मां संगीता ने बचपन से उसकी हर जरूरत को पूरा किया था।