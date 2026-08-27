Digital Fraud पर आशीष विद्यार्थी का बड़ा खुलासा, बोले- ‘मैं खुद इसका विक्टिम रह चुका हूं, ये इतना रियल होता है कि यकीन नहीं होता’

Ashish Vidyarthi Digital Fraud: ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच एक्टर आशीष विद्यार्थी लोगों को जागरूक करने की मुहिम से जुड़े हैं। आईएएनएस से खास बातचीत में उन्होंने डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई और बताया कि वो खुद भी इसका शिकार रह चुके हैं। आशीष ने कहा कि डिजिटल ठगी इतनी असली लगती है कि कई बार लोगों को यकीन ही नहीं होता कि वे किसी स्कैम का हिस्सा बन रहे हैं।