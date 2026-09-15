Russia-Ukraine War: बिजली-पानी पर हमले रोकने का प्रस्ताव, आगे आया अमेरिका तो जेलेंस्की बोले- रूस राजी हुआ तो हम भी तैयार

जेलेंस्की ने पोस्‍ट में कहा- हम देख रहे हैं कि रूस हमारी सटीक कार्रवाइयों की वजह से अपनी युद्ध अर्थव्यवस्था पर दबाव महसूस कर रहा है। अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि रूस वास्तव में युद्ध खत्म करने की ईमानदार इच्छा रखता है। अगर हमारे अमेरिकी साझेदार यह सुनिश्चित कर सकें कि रूस सच में इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार है और लंबे समय के लिए ऐसा करना चाहता है, तो यूक्रेन भी तनाव कम करने के लिए अपने कदम उठाएगा।