BLA Attack Pakistan: पाकिस्तान में BLA का बड़ा दावा: 3 महीने में 14 से ज्यादा सैन्य चौकियां कब्जाने और हथियार लूटने का दावा

BLA Captures Pakistani Posts: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में विद्रोही संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। संगठन के मुताबिक, उसके लड़ाकों ने पिछले तीन महीनों के दौरान 14 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियों पर धावा बोलकर उन्हें अपने कब्जे में लिया और बाद में नष्ट कर दिया। BLA ने इन अभियानों के वीडियो भी जारी किए हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पाकिस्तानी सुरक्षा संस्थानों की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।