अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने के लिए ईरान की मदद करता रहा रूस का सबसे बैंक, मालूम पड़ते ही ट्रंप ने लगा दी एक और पाबंदी!

यह रास्ता दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने में लगा हुआ है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसे आर्थिक स्तर पर बड़ा अभियान बताया है। अब तुर्की के गोल्डन ग्लोबल बैंक जैसे अन्य संस्थानों पर भी नजर रखी जा रही है।