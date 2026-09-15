भारत में विदेशों से आया पैसों का सैलाब! एक दशक में ढाई गुना बढ़कर पहुंचा 151 अरब डॉलर

रिपोर्ट में खास तौर पर भारत के डिजिटल ढांचे की तारीफ की गई है। IFAD के मुताबिक आधार डिजिटल पहचान प्रणाली और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने पैसा पाने वालों तक इसे आसानी से पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। यह मजबूत घरेलू डिजिटल आधार की अहमियत को साफ तौर पर दिखाता है। IFAD के प्रेसिडेंट अल्वारो लारियो ने कहा कि रेमिटेंस जब सस्ती और भरोसेमंद वित्तीय सेवाओं से जुड़ती है, तभी परिवारों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल पाता है।