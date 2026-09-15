Hormuz Tanker Attack: होर्मुज में टैंकर हमले पर अमेरिका-ईरान आमने-सामने, ट्रंप के ‘डील’ संकेत के बीच युद्ध का तनाव और बढ़ा

Iran US Conflict: ईरान युद्ध के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकर पर हुए हमले को लेकर अमेरिका और ईरान के दावों में बड़ा अंतर सामने आया है। इसी बीच यमन के हूती हमलों, सऊदी अरब में मिसाइल और ड्रोन हमलों तथा लेबनान में इजरायली कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की संभावना जताई है, लेकिन तेहरान ने अपनी शर्तें पूरी होने तक वार्ता से इनकार कर दिया है।