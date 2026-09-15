होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा पर ट्रंप का बड़ा बयान,तेल की ढुलाई का बिल अब चुकाएगी दुनिया

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कई पोस्ट करते हुए लिखा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की ढुलाई लगातार जारी है, इसलिए जब यह "घोटाले वाला टकराव" खत्म हो जाए, तब अमेरिका को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिन देशों ने मदद नहीं की, उन्हें अमेरिका को भुगतान करना ही होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका पीढ़ियों से दूसरों के लिए अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा कर रहा है।