अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर डीजल की कीमत बढ़ने पर बवाल, सांसद ने कहा- ट्रंप और ईरान इसके लिए जिम्मेदार

यह पूरा विवाद डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से रूसी ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना न बनाने की अपील की थी। आयरलैंड दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा था कि जेलेंस्की को एक काम करना होगा कि वे रूस में डीजल ईंधन को नष्ट करना बंद करें। ट्रंप ने आगे बताया कि उन्होंने जेलेंस्की से इस संबंध में बात की है और सलाह दी है कि वहां हमले के लिए दूसरे ठिकानों को चुना जाए, इसके लिए डीजल ईंधन को निशाना न बनाया जाए क्योंकि इससे पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है।