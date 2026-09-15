Iran War: हॉर्मुज के पास ईरान का बड़ा एक्शन, मार गिराया अमेरिका का एक और आधुनिक MQ-1 ड्रोन

अगर ड्रोन गिराए जाने की घटना की पुष्टि होती है, तो यह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का एक और गंभीर संकेत हो सकता है। फिलहाल ईरान की ओर से सामने आया बयान ही इस घटना का मुख्य आधार है। अमेरिका की ओर से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है।