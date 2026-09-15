15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Iran War: हॉर्मुज के पास ईरान का बड़ा एक्शन, मार गिराया अमेरिका का एक और आधुनिक MQ-1 ड्रोन

IRGC shoots down US drone: ईरान सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि, अमेरिका की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 15, 2026

Iran Shoots Down US Reaper Drone

अमेरिका का MQ-9 ड्रोन। (फोटो सोर्स:@rohullahparwan1)

Strait of Hormuz drone incident: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में अमेरका का एक और एडवांस्ड MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है।

ईरानी सेना के इस दावे से क्षेत्र में पहले से जारी सैन्य तनाव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ईरान सेना के मुतबिक, ड्रोन को मंगलवार सुबह ईरानी हवाई क्षेत्र के ऊपर निशाना बनाया गया।

अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से कार्रवाई का दावा

ईरान की सेमी-ऑफिशियल समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ईरानी सेना के हवाले से बताया कि ड्रोन को उसके एयरोस्पेस फोर्स ने निशाना बनाया। इसके लिए एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया।

ईरानी सेना ने यह भी बताया कि यह एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के एकीकृत हवाई सुरक्षा नेटवर्क के नियंत्रण में काम कर रहा था। सेना का कहना है कि इसी नेटवर्क के जरिए संदिग्ध विमान की पहचान की गई और उसके बाद उसे गिराने की कार्रवाई की गई।

हालांकि, ईरान ने अपने बयान में ड्रोन को किस देश का विमान बताया, इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। वहीं, ड्रोन को गिराए जाने की जगह और पूरी घटना को लेकर भी अब तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

MQ-1 ड्रोन को लेकर क्यों अहम है यह दावा?

MQ-1 नाम अमेरिकी ड्रोन तकनीक से जुड़ा है और इस तरह के ड्रोन लंबे समय से निगरानी और सैन्य अभियानों में इस्तेमाल होते रहे हैं। ऐसे किसी ड्रोन को गिराने का दावा ईरान के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे वह अपनी एयर डिफेंस क्षमता दिखाने की कोशिश कर सकता है।

ईरान पहले भी अमेरिका के कई MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। एक विशाल ड्रोन को उसने हाल ही में हॉर्मुज से जब्त किया था। तेहरान कहता रहा है कि उसकी सीमा या उसके आसपास किसी भी संदिग्ध सैन्य गतिविधि का जवाब दिया जा सकता है।

हॉर्मुज में बढ़ा दबाव

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। दुनिया के ऊर्जा कारोबार के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इस इलाके में सैन्य तनाव बढ़ने पर तेल की कीमतों और समुद्री व्यापार पर असर पड़ने की आशंका रहती है।

अगर ड्रोन गिराए जाने की घटना की पुष्टि होती है, तो यह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का एक और गंभीर संकेत हो सकता है। फिलहाल ईरान की ओर से सामने आया बयान ही इस घटना का मुख्य आधार है। अमेरिका की ओर से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

ईरान में गिरा था US फाइटर जेट, 50 घंटे तक दुश्मन के इलाके में छिपे रहे अमेरिकी कर्नल, खुद बताया कैसे बची जान?

ये भी पढ़ें
Fighter Jet

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

15 Sept 2026 09:46 am

Published on:

15 Sept 2026 09:46 am

Hindi News / World / Iran War: हॉर्मुज के पास ईरान का बड़ा एक्शन, मार गिराया अमेरिका का एक और आधुनिक MQ-1 ड्रोन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

BLA Attack Pakistan: पाकिस्तान में BLA का बड़ा दावा: 3 महीने में 14 से ज्यादा सैन्य चौकियां कब्जाने और हथियार लूटने का दावा

BLA Attack Pakistan
विदेश

China New Rule: चीन में आज से नया कानून लागू, टेक्नोलॉजी-सुरक्षा के नाम पर देश छोड़ने पर पाबंदी, ताइवान में बढ़ी चिंता

China Economy News
विदेश

अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर डीजल की कीमत बढ़ने पर बवाल, सांसद ने कहा- ट्रंप और ईरान इसके लिए जिम्मेदार

Donald Trump
विदेश

अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने के लिए ईरान की मदद करता रहा रूस का सबसे बैंक, मालूम पड़ते ही ट्रंप ने लगा दी एक और पाबंदी!

Donald Trump, Strait of Hormuz, Truth Social, US Iran Tensions, Naval Blockade, Crude Oil Trade,
विदेश

WHO Gaza Diesel Supply: गाजा में फिर गहराया ईंधन संकट, WHO का बड़ा फैसला; 20 से ज्यादा अस्पतालों पर मंडराया बंद होने का खतरा

WHO Gaza Diesel Supply
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.