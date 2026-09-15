China New Rule: चीन में आज से नया कानून लागू, टेक्नोलॉजी-सुरक्षा के नाम पर देश छोड़ने पर पाबंदी, ताइवान में बढ़ी चिंता

China technology security travel restrictions: चीन में आज से नया कानून लागू हो गया है। नए कानून के तहत चीन ने अपने नागरिकों के विदेश जाने पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। अब जो लोग देश की टेक्नोलॉजी या औद्योगिक सुरक्षा के लिए खतरा माने जाएंगे, उन्हें देश छोड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी।