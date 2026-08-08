Russia attack Ukraine: रूस ने फिर यूक्रेन की राजधानी कीव को बनाया निशाना, हमले में बच्चे समेत तीन लोगों की मौत

रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बोला हमला, 3 की मौत। (File Screen Grab- X/ @FoxNews)
Russia Ukraine conflict: रूस ने शुक्रवार 8 अगस्त की रात यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों पर बड़ा हवाई हमला किया। हमले में एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। तीन अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों में भी एक बच्चा शामिल है। हमले के बाद कई इलाकों में आग लग गई। इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान कीव क्षेत्र के ब्रोवरी जिले में हुआ। यह इलाका राजधानी कीव के पूर्व में स्थित है। कीव सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तिमुर तकाचेंको ने हमले में तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है।
स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, रूसी हमले में एक आवासीय इमारत, कई कारों और अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक गैर-आवासीय इमारत में भी आग लग गई। राहत और बचाव दल मौके पर काम कर रहे हैं।
यूक्रेन की वायुसेना ने 8 अगस्त को आधी रात के कुछ समय बाद लोगों को अलर्ट किया। उसने बताया कि रूसी ड्रोन की कई लहरें कीव और आसपास के इलाकों की ओर बढ़ रही हैं। स्थानीय समयानुसार करीब 12:45 बजे कीव में धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसके करीब 15 मिनट बाद फिर कई धमाके हुए। सुबह करीब 3 बजे राजधानी में दोबारा विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। उस समय ब्रोवरी में बचाव दल आग बुझाने में जुटे थे। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से भी कीव को निशाना बनाया गया। देश के दूसरे हिस्सों में भी हमले की खबर है। यूक्रेन के चौथे सबसे बड़े शहर ड्नीप्रो में भी धमाके सुने गए।
यूक्रेन लंबे समय से रूसी हवाई हमलों का सामना कर रहा है। 2026 में इन हमलों की तीव्रता और बढ़ी है। यूक्रेन के सामने वायु रक्षा प्रणालियों और मिसाइलों की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। रूस लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव और दूसरे शहरों को निशाना बना रहा है। इन हमलों में आवासीय इमारतों, ऊर्जा संयंत्रों और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने 7 अगस्त को बताया था कि रूस ने जुलाई में 195 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इनमें से केवल 29 मिसाइलों को ही रोका जा सका।
रूस ने 5 अगस्त की रात भी कीव और आसपास के इलाकों पर बड़ा हमला किया था। इसमें 17 लोगों की मौत हुई थी और करीब 30 लोग घायल हुए थे। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार, उस हमले में रूस ने 24 बैलिस्टिक और चार हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी थीं। इनमें से कोई भी मिसाइल रोकी नहीं जा सकी थी। ताजा हमले के बाद भी नुकसान का आकलन जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग