Russia attack Ukraine: रूस ने फिर यूक्रेन की राजधानी कीव को बनाया निशाना, हमले में बच्चे समेत तीन लोगों की मौत

यूक्रेन की वायुसेना ने 8 अगस्त को आधी रात के कुछ समय बाद लोगों को अलर्ट किया। उसने बताया कि रूसी ड्रोन की कई लहरें कीव और आसपास के इलाकों की ओर बढ़ रही हैं। स्थानीय समयानुसार करीब 12:45 बजे कीव में धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसके करीब 15 मिनट बाद फिर कई धमाके हुए। सुबह करीब 3 बजे राजधानी में दोबारा विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। उस समय ब्रोवरी में बचाव दल आग बुझाने में जुटे थे। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से भी कीव को निशाना बनाया गया। देश के दूसरे हिस्सों में भी हमले की खबर है। यूक्रेन के चौथे सबसे बड़े शहर ड्नीप्रो में भी धमाके सुने गए।