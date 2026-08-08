टूट रहा भारतीय छात्रों का ‘अमरीकन ड्रीम’, स्टूडेंट वीजा में 62% की आई गिरावट

सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज (सीआईएस) की रिपोर्ट के अनुसार, मई से अगस्त 2025 की पीक अवधि में भारतीय नागरिकों को केवल 22,149 छात्र वीजा जारी किए गए, जबकि 2024 में इसी अवधि में यह संख्या 58,694 थी। इस तरह गिरावट 62 प्रतिशत रही।चीनी छात्रों के मामले में भी कमी आई, लेकिन अपेक्षाकृत कम। चीन के नागरिकों को 2025 में 40,034 वीजा मिले, जो 2024 के 61,075 से 34 प्रतिशत कम है।इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन (आईआईई) के ओपन डोर्स रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में अमेरिका में कुल 11,77,766 विदेशी छात्र थे। इनमें भारतीय छात्रों की संख्या 3,63,019 और चीनी छात्रों की 2,65,919 रही। दोनों देशों के छात्र मिलकर कुल विदेशी छात्रों का 53 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। भारत अभी भी सबसे बड़ा स्रोत देश बना हुआ है।