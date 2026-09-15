‘दोस्त को बचाने उतरी ट्रैक पर, तभी आ गई ट्रेन’ न्यूयॉर्क सबवे हादसे में भारतीय मूल की युवती और दोस्त की मौत, वीडियो आया सामने

मलाइका चित्रे और नवम कौल लंबे समय से दोस्त थे। दोनों ने रटगर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और 2024 में स्नातक हुए थे। मलाइका न्यू जर्सी के साउथ ब्रंसविक के डेटन इलाके की रहने वाली थीं। उन्होंने रटगर्स से पब्लिक हेल्थ की डिग्री ली थी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में माइनर किया था। मलाइका फार्मास्युटिकल कंपनी एकेडिया फार्मास्युटिकल्स में क्वालिटी ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं। उन्होंने हाल ही में टेंपल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की पढ़ाई भी शुरू की थी।