Space War: अमेरिका ने पहली बार कबूली अंतरिक्ष में हथियारों की मौजूदगी, चीन ने कहा- आउटर स्पेस में जंग की तैयारी बंद करे US

अमेरिकी वायु सेना के सेक्रेटरी ट्रॉय मींक ने मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित 'एयर, स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस' में पहली बार सार्वजनिक मंच से अंतरिक्ष में हथियार होने की बात कबूल की। ट्रॉय मींक ने कहा कि अमेरिका हर नए खतरे का सामना करने के लिए हर जगह तैयारी सुनिश्चित कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के पास अब ऑर्बिट में ऐसे स्पेस कंट्रोल हथियार मौजूद हैं जो दुश्मन की कार्रवाई से उसकी जॉइंट फोर्स की रक्षा करने में सक्षम हैं। हालांकि, ट्रॉय मींक ने यह नहीं बताया कि ये हथियार किस तरह के हैं, कितने हैं या उन्हें कब और किस ऑर्बिट में तैनात किया गया।