Mythos-ChatGPT का बेकाबू होने का खतरा बढ़ा, अमेरिकी AI से डरा चीन, बचने के लिए बनाया नया प्लान

डेवलपर्स से कहा गया है कि वे गलत व्यवहार को जल्दी पकड़ें, रोकें, ब्लॉक करें और सिस्टम को वापस सामान्य हालत में लाएं। डेटा में जहर मिलाने, एल्गोरिदम में हेरफेर और सिस्टम की कमजोरियों से भी बचाव जरूरी है। यह भी कहा गया है कि यूजर्स को एजेंट के अपने फैसले बताए जाएं और अंतिम फैसला मनुष्य के हाथ में रहे।