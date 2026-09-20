दोस्ती की एक और मिसाल, रूस संसदीय चुनाव में वोटिंग के लिए भारत में भी खोला गया पोलिंग स्टेशन, खास वजह सामने आई

पुतिन के साथ कार में PM मोदी (Photo: IANS)
Russia elections amid Ukraine war: भारत में रह रहे रूसी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मौका सामने आया है। रूसी राजदूत डेनिस आलिपोव ने साफ कहा है कि संसदीय चुनाव में भाग लेने के लिए भारत में भी पोलिंग स्टेशन खोले गए हैं और इसमें हर रूसी नागरिक अपना वोट डाल सकता है।
राजदूत ने बताया कि रूस में संसदीय चुनाव पांच साल पर होते हैं। यह दिन देश की राजनीतिक जिंदगी का अहम हिस्सा है। भारत में कई पोलिंग स्टेशन खोले गए हैं।
रूसी राजदूत ने कहा- भारतीय अधिकारियों ने व्यवस्था और सुरक्षा में पूरा सहयोग दिया है। पोलिंग स्टेशनों पर अनुशासन बनाए रखने में उनकी मदद बहुत काम आई है।
आलिपोव ने उम्मीद जताई कि भारत में रहने वाले रूसी लोग, पर्यटक और बिजनेस के सिलसिले में आए लोग सक्रिय रूप से वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि यहां रूसी समुदाय बहुत सक्रिय है। संख्या कुछ दूसरे देशों जितनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्साह काफी है।
राजदूत ने जोर देकर कहा कि पोलिंग स्टेशनों के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कोई भी रूसी नागरिक आकर अपना वोट डाल सकता है। जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। सुरक्षा और व्यवस्था की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है।
भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों के बीच यह चुनाव प्रक्रिया दोनों देशों के सहयोग का एक और उदाहरण बन गई है। भारतीय अधिकारियों के सहयोग से पोलिंग स्टेशन सुचारू रूप से चल रहे हैं।
राजदूत ने साफ किया कि यह सिर्फ औपचारिकता नहीं है बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने भरोसा जताया कि रूसी समुदाय इस मौके को गंवाएगा नहीं। चुनाव में हिस्सा लेकर वे अपने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देंगे।
पर्यटक या अल्पकालिक यात्रा पर आए लोग भी अगर पात्र हैं तो वोट डाल सकते हैं। राजदूत ने भारतीय पक्ष का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई कि भागीदारी अच्छी रहेगी।
बता दें कि 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले के बाद पहली बार हो रहे संसदीय चुनाव में, रूसी नागरिक शुक्रवार से रविवार तक रूस की संसद के निचले सदन, 'स्टेट ड्यूमा' के सदस्यों को चुनने के लिए वोट डालेंगे।
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