दोस्ती की एक और मिसाल, रूस संसदीय चुनाव में वोटिंग के लिए भारत में भी खोला गया पोलिंग स्टेशन, खास वजह सामने आई

Russia elections amid Ukraine war: भारत में रह रहे रूसी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मौका सामने आया है। रूसी राजदूत डेनिस आलिपोव ने साफ कहा है कि संसदीय चुनाव में भाग लेने के लिए भारत में भी पोलिंग स्टेशन खोले गए हैं और इसमें हर रूसी नागरिक अपना वोट डाल सकता है।