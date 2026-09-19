US Iran Sanctions 2026: ईरान पर ट्रंप का बड़ा वार! 2031 तक नहीं हटेगा अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकंजा, चीन की बढ़ी टेंशन

Iran Sanctions Act 2031: अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी पुरानी आर्थिक रणनीति को एक बार फिर लंबी अवधि का आधार दे दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 सितंबर 2026 को उस कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ईरान से जुड़े मौजूदा प्रतिबंधों की अवधि पांच साल बढ़ाई गई है। इसका सीधा असर ईरान के तेल कारोबार से जुड़े विदेशी खरीदारों, जहाजरानी कंपनियों, बीमा और वित्तीय संस्थानों पर पड़ सकता है। यानी तेहरान के साथ कारोबार करने वालों के लिए अमेरिकी कार्रवाई का जोखिम अब 2031 तक बना रहेगा।