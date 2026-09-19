गाजा शांति योजना और ईरान पर ट्रंप का बड़ा प्लान, UN में क्या-क्या कहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति? सामने आई डिटेल

ट्रंप के UN भाषण में गाजा के लिए उनकी 20 सूत्री शांति योजना का भी जिक्र हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि भाषण में इस योजना की प्रगति और क्षेत्रीय संघर्षों से जुड़े मुद्दों पर बात की जाएगी। इस योजना को लेकर जुलाई में ट्रंप ने कहा था कि उनके ‘बोर्ड ऑफ पीस’ ने गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के निरस्त्रीकरण को लेकर एक समझौता किया है। योजना में इजरायली सैनिकों को धीरे-धीरे गाजा से वापस बुलाने और वहां सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय बल तैनात करने की बात कही गई थी।