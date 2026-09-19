Iran Nuclear Program: ईरान पर ट्रंप का बड़ा दांव! UN में उठेगा परमाणु हथियार का सवाल, खाड़ी देशों की भी बढ़ी चिंता

UN General Assembly Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि न्यूयॉर्क में उनका कार्यक्रम केवल औपचारिक कूटनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रंप खाड़ी सहयोग परिषद के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और ईरान से जुड़े खतरे चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। ऐसे में यूएन मंच अमेरिका की अगली ईरान नीति के संकेत देने वाला अहम पड़ाव बन गया है।