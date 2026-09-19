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अब ट्रंप ने रूस के खिलाफ उठाया एक और अहम कदम, यूक्रेन को देने जा रहे 2.7 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार

US Ukraine military aid: अमेरिका ने यूक्रेन को 2.7 अरब डॉलर की संभावित सैन्य बिक्री मंजूरी दी। जानें रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच इस पैकेज में कौन से हथियार, मिसाइलें और ड्रोन रडार शामिल हैं।
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भारत

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Mukul Kumar

Sep 19, 2026

Russia-Ukraine War Update.

व्लादिमीर पुतिन, वोलोदिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप (Photo- IANS)

Russia Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए 2.7 अरब डॉलर की संभावित सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात अमेरिकी संसद को इसकी जानकारी दी। इस प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम के विकास, उन्हें बेहतर बनाने और उनसे जुड़े उपकरणों व सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी।

हालांकि, सौदा अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। प्रस्तावित बिक्री को अमेरिकी संसद की समीक्षा से गुजरना होगा। अगर सौदा पूरा होता है, तो यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाव के लिए अपनी हवाई रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

यूरोपीय देशों और अमेरिकी फंड से होगा भुगतान

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस सैन्य पैकेज के लिए यूक्रेन यूरोपीय देशों से मिलने वाले आर्थिक योगदान और अमेरिका की ओर से पहले मंजूर की गई सैन्य सहायता का इस्तेमाल करेगा।

इसमें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में तय की गई अमेरिकी विदेशी सैन्य वित्तपोषण (एफएमएफ) राशि भी शामिल होगी। यह सहायता दूसरे देशों को अमेरिका में बने हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में मदद करती है।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस राशि को यूक्रेन पुनर्निर्माण निवेश कोष में अमेरिका के पूंजी योगदान के तौर पर गिना जाएगा। इसके लिए एक के बदले एक के आधार पर भुगतान की व्यवस्था होगी।

मिसाइलों से लेकर ड्रोन रडार तक शामिल

प्रस्तावित सैन्य पैकेज में कई तरह के हथियार और रक्षा उपकरण शामिल हैं। इसका मकसद यूक्रेन की हवाई सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इस पैकेज में एस-300 की नकल पर आधारित मिसाइलें, GAM-67 मिसाइलें और अधिक दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस लेजर-गाइडेड रॉकेट सिस्टम शामिल हैं।

ड्रोन का पता लगाने वाले रडार भी दे रहा अमेरिका

इसके अलावा मिसाइल लॉन्च करने वाले उपकरणों में बदलाव के लिए किट, मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम को बेहतर बनाने वाले उपकरण और ड्रोन का पता लगाने वाले रडार भी इस प्रस्ताव का हिस्सा हैं।

इन उपकरणों की मदद से यूक्रेन अपनी मौजूदा हवाई रक्षा व्यवस्था को विकसित कर सकेगा। हालांकि, प्रस्ताव में शामिल सभी उपकरणों की आपूर्ति और उनकी तैनाती की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।

खनिज समझौते से जुड़ा है पुनर्निर्माण फंड

अमेरिका और यूक्रेन के बीच पुनर्निर्माण निवेश कोष पिछले साल हुए खनिज समझौते के तहत बनाया गया था। इस फंड का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है।

अब इसी कोष से जुड़ी व्यवस्था के जरिए अमेरिकी सैन्य सहायता को यूक्रेन की रक्षा जरूरतों से जोड़ा जा रहा है। इससे युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियारों और रक्षा तकनीक के लिए वित्तीय मदद मिलने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, 2.7 अरब डॉलर की संभावित बिक्री को लेकर अभी संसद की समीक्षा और आगे की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।

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रूस-यूक्रेन युद्ध

Updated on:

19 Sept 2026 08:29 am

Published on:

19 Sept 2026 08:29 am

Hindi News / World / अब ट्रंप ने रूस के खिलाफ उठाया एक और अहम कदम, यूक्रेन को देने जा रहे 2.7 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार

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