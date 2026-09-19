अब ट्रंप ने रूस के खिलाफ उठाया एक और अहम कदम, यूक्रेन को देने जा रहे 2.7 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार

अब इसी कोष से जुड़ी व्यवस्था के जरिए अमेरिकी सैन्य सहायता को यूक्रेन की रक्षा जरूरतों से जोड़ा जा रहा है। इससे युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियारों और रक्षा तकनीक के लिए वित्तीय मदद मिलने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, 2.7 अरब डॉलर की संभावित बिक्री को लेकर अभी संसद की समीक्षा और आगे की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।