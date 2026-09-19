19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

‘अमेरिका के साथ शांति समझौता फिर लागू करने की हो रही है कोशिश’, ईरान ने दिया अपडेट

Iran-US Peace Deal: अमेरिका के साथ शांति समझौता फिर से लागू करने के मामले पर ईरान ने अपडेट दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 19, 2026

Ali Zeynivand

अली ज़ेनीवंद (Photo - Video Screenshot from @itsalireza_akb)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच भले ही पहले की तरह जंग नहीं हो रही, लेकिन रुक-रूककर दोनों पक्षों के हमलों का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तनाव पहले की ही तरह बना हुआ है। सीज़फायर खत्म होने के बाद से अभी तक दोनों देशों के बीच शांति समझौते को फिर से लागू करने पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच इस मामले पर ईरान की तरफ से अपडेट सामने आया है।

अमेरिका के साथ शांति समझौता फिर लागू करने की हो रही है कोशिश

ईरान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अली ज़ेनीवंद (Ali Zeynivand) ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ मुद्दों को सुलझाने और शांति समझौता (इस्लामाबाद मेमोरेंडम - Islamabad MoU) फिर से लागू करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें चल रही हैं। ज़ेनीवंद ने इस मामले पर अमेरिका से समझौते के तहत किए गए वादों का पालन करने को कहा है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी विस्तार से बातचीत

ज़ेनीवंद ने कहा कि हाल ही में भारत (India) की राजधानी दिल्ली (Delhi) में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) 2026 के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) शामिल हुए और इस बारे में विस्तार से बातचीत भी की। इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation - SCO) का 2026 बिश्केक SCO शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) के बिश्केक (Bishkek) हुआ था, के दौरान भी ईरानी राष्ट्रपति ने कूटनीति के ज़रिए शांति समझौता फिर से लागू करने के विषय में चर्चा की थी।

बहुत जल्द खत्म होगा ईरान के खिलाफ युद्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कुछ समय पहले ही कहा था कि ईरान के खिलाफ युद्ध जल्द ही खत्म होगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी कोई तय तारीख नहीं बताई, पर इस बात की संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में अमेरिका में होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो सकता है। ट्रंप ने यह भी बताया कि युद्ध के बाद तेल की कीमतें भी गिर जाएंगी। युद्ध की वजह से तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिससे दुनियाभर में पेट्रोल-डीज़ल महंगा हो गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

19 Sept 2026 03:11 pm

Published on:

19 Sept 2026 02:40 pm

Hindi News / World / ‘अमेरिका के साथ शांति समझौता फिर लागू करने की हो रही है कोशिश’, ईरान ने दिया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड की बड़ी तैयारी, हवाई सुरक्षा के लिए सेना अलर्ट, नया ऑपरेशन शुरू

Air defence
विदेश

गाजा में बारिश बनी आफत, क्षतिग्रस्त इमारतों के ढहने का बढ़ा खतरा; हमलों में 3 फिलिस्तीनियों की मौत

Gaza damaged infrastructure
विदेश

अब ट्रंप ने रूस के खिलाफ उठाया एक और अहम कदम, यूक्रेन को देने जा रहे 2.7 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार

Russia-Ukraine War Update.
विदेश

गाजा शांति योजना और ईरान पर ट्रंप का बड़ा प्लान, UN में क्या-क्या कहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति? सामने आई डिटेल

Donald Trump, Trump UN Speech,
विदेश

Iran Nuclear Program: ईरान पर ट्रंप का बड़ा दांव! UN में उठेगा परमाणु हथियार का सवाल, खाड़ी देशों की भी बढ़ी चिंता

Trump Iran Nuclear Deal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.