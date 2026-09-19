‘अमेरिका के साथ शांति समझौता फिर लागू करने की हो रही है कोशिश’, ईरान ने दिया अपडेट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कुछ समय पहले ही कहा था कि ईरान के खिलाफ युद्ध जल्द ही खत्म होगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी कोई तय तारीख नहीं बताई, पर इस बात की संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में अमेरिका में होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो सकता है। ट्रंप ने यह भी बताया कि युद्ध के बाद तेल की कीमतें भी गिर जाएंगी। युद्ध की वजह से तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिससे दुनियाभर में पेट्रोल-डीज़ल महंगा हो गया है।