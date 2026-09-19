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Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड की बड़ी तैयारी, हवाई सुरक्षा के लिए सेना अलर्ट, नया ऑपरेशन शुरू

Poland air defence alert: रूस के यूक्रेन पर हमलों के बीच पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एहतियाती सैन्य हवाई अभियान शुरू किए हैं। वायु रक्षा और रडार सिस्टम भी अलर्ट पर रखे गए हैं।
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भारत

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Mukul Kumar

Sep 19, 2026

Air defence

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो-@OSINTdefender)

Poland radar systems: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर अब पोलैंड की हवाई सुरक्षा पर भी दिखाई दे रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच पोलैंड की सेना ने शनिवार को अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एहतियाती सैन्य हवाई अभियान शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही देश की वायु रक्षा और रडार निगरानी व्यवस्था को भी अलर्ट पर रखा गया है।

पोलिश सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। सेना के इस कदम का मकसद संभावित खतरे को देखते हुए देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच पोलैंड की बढ़ी सतर्कता

पोलैंड की सेना ने बताया कि हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इन ऑपरेशन्स के तहत सैन्य विमानन गतिविधियां शुरू की गई हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयारी रखी जा सके।

रूस की ओर से यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों के दौरान पोलैंड का यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर उसकी सतर्कता को दिखाता है। हालांकि, सेना की ओर से जारी जानकारी में यह नहीं बताया गया है कि पोलैंड के हवाई क्षेत्र में किसी रूसी विमान के प्रवेश की पुष्टि हुई है या नहीं।

जमीन पर तैनात वायु रक्षा प्रणाली भी अलर्ट

हवाई अभियानों के साथ ही पोलैंड ने जमीन पर तैनात वायु रक्षा प्रणालियों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। सेना के मुताबिक, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट की स्थिति में रखा गया है।

इन प्रणालियों का इस्तेमाल हवाई खतरों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उनसे निपटने के लिए किया जाता है। ऐसे में इन्हें सक्रिय रखना पोलैंड की सुरक्षा तैयारियों का अहम हिस्सा है।

सेना ने रडार निगरानी प्रणालियों को भी तैयार कर दिया है। इससे हवाई क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती है। एहतियाती अभियान के साथ रडार और वायु रक्षा प्रणालियों को तैयार रखने का उद्देश्य संभावित खतरे को समय रहते पहचानना है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच सुरक्षा पर नजर

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण पूर्वी यूरोप में सुरक्षा को लेकर लगातार सतर्कता बनी हुई है। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच पोलैंड ने भी अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सैन्य तैयारियां बढ़ाई हैं। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन अभियानों के दौरान किसी तरह की आपात स्थिति पैदा हुई या नहीं।

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रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Updated on:

19 Sept 2026 01:34 pm

Published on:

19 Sept 2026 01:34 pm

Hindi News / World / Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड की बड़ी तैयारी, हवाई सुरक्षा के लिए सेना अलर्ट, नया ऑपरेशन शुरू

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