Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड की बड़ी तैयारी, हवाई सुरक्षा के लिए सेना अलर्ट, नया ऑपरेशन शुरू

Poland radar systems: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर अब पोलैंड की हवाई सुरक्षा पर भी दिखाई दे रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच पोलैंड की सेना ने शनिवार को अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एहतियाती सैन्य हवाई अभियान शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही देश की वायु रक्षा और रडार निगरानी व्यवस्था को भी अलर्ट पर रखा गया है।