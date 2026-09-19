गाजा में बारिश बनी आफत, क्षतिग्रस्त इमारतों के ढहने का बढ़ा खतरा; हमलों में 3 फिलिस्तीनियों की मौत

महमूद बसल ने फिलिस्तीन टुडे टेलीविजन से बातचीत में कहा कि करीब आधे घंटे की बारिश के बाद ही गाजा के कई इलाकों में तंबुओं में पानी भर गया, अस्थायी रेन बसेरे क्षतिग्रस्त हो गए और कई सड़कें जलमग्न हो गईं। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त सीवेज पाइपों के कारण कई जगहों पर पानी जमा हो गया है।