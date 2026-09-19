Riyadh Alert: रियाद में अचानक बजा खतरे का अलर्ट, फिर आया ‘ऑल क्लियर’; हूतियों के बढ़ते हमलों से मचा हड़कंप

Sudden Danger Alert Shakes Riyadh and Al-Kharj : सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार तड़के अचानक मोबाइल फोन पर खतरे की चेतावनी पहुंची तो लोगों में हलचल बढ़ गई। रियाद के साथ अल-खर्ज में भी संभावित खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया, हालांकि कुछ ही समय बाद सिविल डिफेंस ने खतरा टलने की जानकारी दे दी। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब यमन के हूती लड़ाकों और सऊदी अरब के बीच हमले तेज हुए हैं और ड्रोन-मिसाइल गतिविधियों ने सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं।