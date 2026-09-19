ग्रीनलैंड में अब चलेगी अमेरिका की मर्जी? ट्रंप ने किया स्थायी समझौते का ऐलान, डेनमार्क का भी आया जवाब

ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के बारे में सोच रहे अमेरिका के विरोधी देशों को भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी अमेरिकी विरोधी देश वहां सैन्य अड्डा नहीं बना सकेगा, अपनी सैन्य मौजूदगी स्थापित नहीं कर सकेगा और न ही संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश कर सकेगा।