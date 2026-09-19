ट्रंप का मीडिया पर प्रहार: CNN, MS NOW और Politico के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे बंद

फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस ने AP पत्रकारों को ओवल ऑफिस के कार्यक्रमों और 'एयर फ़ोर्स वन' में जाने से रोक दिया। डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ टेलर बुडोविच ने कहा कि AP का "गल्फ ऑफ मैक्सिको" शब्द का लगातार इस्तेमाल "बांटने वाला" था और इसे गलत जानकारी (misinformation) करार दिया। AP पत्रकारों के पास व्हाइट हाउस के क्रेडेंशियल बने रहे, जबकि फोटोग्राफर्स को शुरू में कुछ कार्यक्रमों में जाने की अनुमति दी गई थी।