भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ का रास्ता साफ! ट्रंप ने रूस-ईरान पर प्रतिबंध वाले कानून पर किए हस्ताक्षर

ट्रंप का बड़ा दांव!भारत-चीन पर 100% टैरिफ का रास्ता साफ, नए कानून पर किए हस्ताक्षर, photo source@ChatGpt
Trump Russia Iran Sanctions: व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है। इस कानून के तहत रूस पर कानूनी प्रतिबंध, टैरिफ और रोक बढ़ाई गई हैं और ईरान पर पहले से लगे प्रतिबंधों की अवधि बढ़ाई गई है।
कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिलता है, जो रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस की खरीद और प्रतिबंधों से बचने से जुड़े तय मानदंडों को पूरा करते हैं। एक मुख्य प्रावधान राष्ट्रपति को रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े आयातकों, और रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले देशों पर 100% तक लक्षित शुल्क लगाने की अनुमति देता है। यह उपाय किसी विशिष्ट देश पर अपने आप 100% टैरिफ नहीं लगाता है।
यह कानून भारत और चीन के लिए विशेष महत्व रखता है, जो रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदार बने हुए हैं। यह उन देशों से होने वाले आयात पर संभावित टैरिफ के लिए एक कानूनी रास्ता बनाता है, जो रूसी ऊर्जा की विशिष्ट खरीद जारी रखते हैं। कानून राष्ट्रपति को विशिष्ट शर्तों के तहत छूट देने का अधिकार भी देता है, जिसमें कांग्रेस को यह प्रमाणित करना शामिल है कि छूट राष्ट्रीय हित में है।
यह कानून रूसी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, रक्षा-संबंधी नेटवर्क और देश के तथाकथित 'शैडो फ्लीट' को भी निशाना बनाता है, जिनका इस्तेमाल पश्चिमी प्रतिबंधों से बचते हुए ऊर्जा के परिवहन के लिए किया जाता है। यह ईरान प्रतिबंध कानून की अवधि को भी पांच साल के लिए बढ़ाता है।
यह बिल अगस्त में अमेरिकी सीनेट से 86-11 के अंतर से और इस सप्ताह की शुरुआत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से 262-159 के अंतर से पारित हुआ था। इसका नाम दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया था, जो इस कानून के प्रमुख समर्थक थे।
समर्थकों का कहना है कि इस उपाय का उद्देश्य मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और यूक्रेन में रूस के युद्ध को समर्थन देने वाले राजस्व को कम करना है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने इस कानून का स्वागत किया और प्रतिबंधों को रूस पर शांति की दिशा में दबाव डालने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया। वहीं राष्ट्रपति को दिए गए व्यापक टैरिफ अधिकारों और उनके संभावित आर्थिक परिणामों को लेकर चिंताओं के कारण कुछ अमेरिकी सांसदों ने भी इस कानून की आलोचना की है।
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