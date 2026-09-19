19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ का रास्ता साफ! ट्रंप ने रूस-ईरान पर प्रतिबंध वाले कानून पर किए हस्ताक्षर

ट्रंप ने रूस-ईरान पर नए प्रतिबंध कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कानून में रूसी तेल-गैस के प्रमुख खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Sep 19, 2026

Trump sanctions law

ट्रंप का बड़ा दांव!भारत-चीन पर 100% टैरिफ का रास्ता साफ, नए कानून पर किए हस्ताक्षर, photo source@ChatGpt

Trump Russia Iran Sanctions: व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है। इस कानून के तहत रूस पर कानूनी प्रतिबंध, टैरिफ और रोक बढ़ाई गई हैं और ईरान पर पहले से लगे प्रतिबंधों की अवधि बढ़ाई गई है।

100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार

कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिलता है, जो रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस की खरीद और प्रतिबंधों से बचने से जुड़े तय मानदंडों को पूरा करते हैं। एक मुख्य प्रावधान राष्ट्रपति को रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े आयातकों, और रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले देशों पर 100% तक लक्षित शुल्क लगाने की अनुमति देता है। यह उपाय किसी विशिष्ट देश पर अपने आप 100% टैरिफ नहीं लगाता है।

भारत और चीन के लिए खास अहमियत

यह कानून भारत और चीन के लिए विशेष महत्व रखता है, जो रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदार बने हुए हैं। यह उन देशों से होने वाले आयात पर संभावित टैरिफ के लिए एक कानूनी रास्ता बनाता है, जो रूसी ऊर्जा की विशिष्ट खरीद जारी रखते हैं। कानून राष्ट्रपति को विशिष्ट शर्तों के तहत छूट देने का अधिकार भी देता है, जिसमें कांग्रेस को यह प्रमाणित करना शामिल है कि छूट राष्ट्रीय हित में है।

रूसी अधिकारियों और 'शैडो फ्लीट' पर निशाना

यह कानून रूसी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, रक्षा-संबंधी नेटवर्क और देश के तथाकथित 'शैडो फ्लीट' को भी निशाना बनाता है, जिनका इस्तेमाल पश्चिमी प्रतिबंधों से बचते हुए ऊर्जा के परिवहन के लिए किया जाता है। यह ईरान प्रतिबंध कानून की अवधि को भी पांच साल के लिए बढ़ाता है।

सीनेट और हाउस से ऐसे पारित हुआ बिल

यह बिल अगस्त में अमेरिकी सीनेट से 86-11 के अंतर से और इस सप्ताह की शुरुआत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से 262-159 के अंतर से पारित हुआ था। इसका नाम दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया था, जो इस कानून के प्रमुख समर्थक थे।

जेलेंस्की ने किया स्वागत, कुछ सांसदों ने जताई चिंता

समर्थकों का कहना है कि इस उपाय का उद्देश्य मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और यूक्रेन में रूस के युद्ध को समर्थन देने वाले राजस्व को कम करना है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने इस कानून का स्वागत किया और प्रतिबंधों को रूस पर शांति की दिशा में दबाव डालने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया। वहीं राष्ट्रपति को दिए गए व्यापक टैरिफ अधिकारों और उनके संभावित आर्थिक परिणामों को लेकर चिंताओं के कारण कुछ अमेरिकी सांसदों ने भी इस कानून की आलोचना की है।

EU Sanctions: EU के 21वें प्रतिबंध पैकेज पर रूस का पलटवार, बढ़ाई यूरोपीय प्रतिनिधियों की एंट्री बैन लिस्ट

ये भी पढ़ें
EU 21st sanctions package

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Sept 2026 05:34 am

Published on:

19 Sept 2026 05:16 am

Hindi News / World / भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ का रास्ता साफ! ट्रंप ने रूस-ईरान पर प्रतिबंध वाले कानून पर किए हस्ताक्षर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ग्रीनलैंड में अब चलेगी अमेरिका की मर्जी? ट्रंप ने किया स्थायी समझौते का ऐलान, डेनमार्क का भी आया जवाब

Donald Trump on Iran Pickaxe Mountain.
विदेश

US Iran Sanctions 2026: ईरान पर ट्रंप का बड़ा वार! 2031 तक नहीं हटेगा अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकंजा, चीन की बढ़ी टेंशन

Trump Iran sanctions
विदेश

ट्रंप का मीडिया पर प्रहार: CNN, MS NOW और Politico के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे बंद

White House ban
विदेश

EU Sanctions: EU के 21वें प्रतिबंध पैकेज पर रूस का पलटवार, बढ़ाई यूरोपीय प्रतिनिधियों की एंट्री बैन लिस्ट

EU 21st sanctions package
विदेश

‘भारत-अमेरिका संबंधों के पक्ष में है लॉन्ग टर्म फ्यूचर’, डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व एनएसए ने कह दी बड़ी बात

HR McMaster
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.