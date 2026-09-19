भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ का रास्ता साफ! ट्रंप ने रूस-ईरान पर प्रतिबंध वाले कानून पर किए हस्ताक्षर

कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिलता है, जो रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस की खरीद और प्रतिबंधों से बचने से जुड़े तय मानदंडों को पूरा करते हैं। एक मुख्य प्रावधान राष्ट्रपति को रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े आयातकों, और रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले देशों पर 100% तक लक्षित शुल्क लगाने की अनुमति देता है। यह उपाय किसी विशिष्ट देश पर अपने आप 100% टैरिफ नहीं लगाता है।