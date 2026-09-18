EU Sanctions: EU के 21वें प्रतिबंध पैकेज पर रूस का पलटवार, बढ़ाई यूरोपीय प्रतिनिधियों की एंट्री बैन लिस्ट

इस बीच, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि, रूस ने जापान से अपने क्षेत्र से अमेरिकी टाइफॉन सिस्टम हटाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर को मॉस्को और टोक्यो में जापानी पक्ष को विरोध पत्र भेजा गया, जो क्यूशू द्वीप पर अमेरिकी जमीन-आधारित टाइफॉन सिस्टम की तैनाती को लेकर था। इन्हें मध्यम और कम दूरी की मिसाइलें दागने के लिए डिजाइन किया गया है। जखारोवा ने कहा कि जापानी क्षेत्र में टाइफॉन लॉन्चर की तैनाती किसी भी बहाने से स्वीकार्य नहीं है और इन्हें हटाने की मांग की।