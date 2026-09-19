Air India AI-171 Crash Probe: पायलट संगठन ने Boeing 787 के टेक्निकल रिकॉर्ड की व्यापक जांच की मांग की



FIP अध्यक्ष कैप्टन सीएस रंधावा ने AAIB को भेजे पत्र में कहा है कि हादसे की वजह समझने के लिए उपलब्ध सभी तकनीकी सूचनाओं की समीक्षा जरूरी है। संगठन ने Boeing 787 के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी चिंताओं पर पहले मंत्रालय, DGCA और जांच एजेंसी को भेजे गए अपने पत्रों और तकनीकी नोट्स का भी संदर्भ दिया है। FIP के मुताबिक, फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी (FAS) की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री की भी विस्तार से जांच होनी चाहिए। संगठन का कहना है कि इन डाक्यूमेंट्स में विमान के ऑपरेशनल इतिहास, मेंटेनेंस से जुड़े काम, बार-बार सामने आई सिस्टम गड़बड़ियों और फॉल्ट संकेतों से जुड़ी जानकारी है। FIP ने कहा कि AAIB ने UK AAIB के एक विशेषज्ञ के जरिए मिली इस जानकारी को प्राप्त करने और उसकी समीक्षा करने की बात स्वीकार की है।