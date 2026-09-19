Disha Salian Case: ‘ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, खून ही करेंगे ना?’ आदित्य ठाकरे के घर जाने से पहले बोले सतीश सालियान

सतीश सालियन ने बताया कि उन्हें और उनके वकील को लगातार धमकाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। पुलिस की प्रतिक्रिया के बारे में उन्होंने कहा कि हालांकि वे अभी तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मुलाकात के बाद सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके वकील को यह धमकी दी जा रही है कि वे अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस दबाव के सामने झुकने के बजाय वे खुद ठाकरे आवास पर जाकर एक आम आदमी की ताकत दिखाना चाहते हैं।