‘भारत की प्राथमिकता हमारे लोग’, डोनाल्ड ट्रंप के रूसी प्रतिबंध बिल के कानून बनने पर राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की दो-टूक

रूसी प्रतिबंध बिल के कानून बनने पर भारत पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के मामले पर बयान देते हुए कीर्तिवर्धन ने कहा, "हमारी सरकार के लिए भारत के लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। भारत की प्राथमिकता हमारे लोग हैं। हम ऐसे सभी कदम उठाएंगे जिनसे हमारी जनता को फायदा हो। हम अपने देश और यहाँ के लोगों की मज़बूती और स्थिरता पक्की करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। हम दूसरे देशों के कहने पर कोई फैसला नहीं लेते, बल्कि अपने देश के फायदे को ध्यान में रखकर काम करते हैं। हमने हमेशा कहा है कि लगाए जा रहे टैरिफ गलत हैं और हम किसी दूसरे देश के दबाव में काम नहीं करते। ऊर्जा हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। हम अपने देश और लोगों के लिए ऊर्जा वहीं से लेंगे जहाँ हमें कमर्शियल तौर पर फायदेमंद और सस्ते विकल्प मिलेंगे।"