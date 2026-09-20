‘नशे के खिलाफ लड़ाई को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए’, पंजाब में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अपील

इससे पहले 18 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पठानकोट से ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ की शुरुआत की थी। उन्होंने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर कहा था कि इसका असर युवाओं और परिवारों पर पड़ रहा है। बीजेपी की ओर से इस यात्रा के जरिए राज्य में नशे के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने और युवाओं को इससे दूर रखने का संदेश दिया जा रहा है। यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं ने पंजाब में नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। वहीं, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी की इस मुहिम पर सवाल उठाए गए हैं। इस तरह नशे का मुद्दा पंजाब में सामाजिक अभियान के साथ-साथ राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बना हुआ है।