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चंडीगढ़ पंजाब

‘नशे के खिलाफ लड़ाई को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए’, पंजाब में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अपील

Nasha Mukt Punjab Yatra: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को राजनीति से दूर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशामुक्त पंजाब अभियान युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है।
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चंडीगढ़ पंजाब

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Imran Ansari

Sep 20, 2026

Nasha Mukt Punjab Yatra

पंजाब में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अपील, फोटो सोर्स- ANI

Arjun Ram Meghwal: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को राजनीति से अलग रखने की अपील की है। रविवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

मेघवाल ने कहा कि आज का कार्यक्रम पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए है। यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने का अभियान है। कुछ लोग इसे राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन इसे राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज का उद्देश्य पंजाब को विकसित बनाने के साथ-साथ युवाओं को नशे से दूर रखना होना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री पंजाब में बीजेपी की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के साथ 1971 के युद्ध के शहीदों को आसफवाला वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि दी। बीजेपी की यह यात्रा 18 सितंबर से शुरू हुई है और राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए चार चरणों में आयोजित की जा रही है।

नितिन नबीन ने भी उठाया नशे का मुद्दा

इससे पहले 18 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पठानकोट से ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ की शुरुआत की थी। उन्होंने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर कहा था कि इसका असर युवाओं और परिवारों पर पड़ रहा है। बीजेपी की ओर से इस यात्रा के जरिए राज्य में नशे के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने और युवाओं को इससे दूर रखने का संदेश दिया जा रहा है। यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं ने पंजाब में नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। वहीं, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी की इस मुहिम पर सवाल उठाए गए हैं। इस तरह नशे का मुद्दा पंजाब में सामाजिक अभियान के साथ-साथ राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बना हुआ है।

रवनीत सिंह बिट्टू ने काफिले पर हमले का लगाया आरोप

इसी अभियान के दौरान बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाया कि पठानकोट जाते समय उनके काफिले को निशाना बनाया गया। बिट्टू के मुताबिक, कुछ लोगों ने उनके वाहनों पर पत्थर और अंडे फेंके। उन्होंने घटना की जांच की मांग की है। पुलिस और अन्य पक्षों की ओर से घटना को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं, इसलिए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

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Updated on:

20 Sept 2026 12:55 pm

Published on:

20 Sept 2026 12:55 pm

Hindi News / Punjab / Chandigarh Punjab / ‘नशे के खिलाफ लड़ाई को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए’, पंजाब में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अपील

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