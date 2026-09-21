Tejashwi Yadav: ‘हमें बहुत शर्म आ रही है, लेकिन सरकार को कोई एहसास नहीं’, जमुई छेड़खानी मामले में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर उठाये सवाल



मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना 19 सितंबर की शाम जमुई में हुई। एक नाबालिग छात्र और छात्रा कोचिंग से लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों के ग्रुप ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। वायरल वीडियो में छात्र को पीटते और छात्रा के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और दोनों नाबालिगों की पहचान कर उनसे संपर्क किया। पुलिस के मुताबिक मामले में सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए बिहार पुलिस से कार्रवाई और जांच की रिपोर्ट मांगी है।