20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

हामिद अंसारी के ‘हिंदू अतिवाद’ वाले बयान पर इमाम संगठन की प्रतिक्रिया, मुस्लिमों को लेकर कही ये बात

Hamid Ansari Hindu extremism RSS: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के ‘हिंदू अतिवाद’ और आरएसएस से जुड़े बयान पर AIIA अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुसलमानों को भारत में बाहरी महसूस नहीं करना चाहिए। उन्होंने नफरत फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि देश में सभी समुदायों के बीच सद्भाव और भाईचारा जरूरी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Sep 20, 2026

AIIA on Hamid Ansari

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (Photo-IANS)

Hamid Ansari Muslim Remarks: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की ओर से ‘हिंदू अतिवाद’ और आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के मुख्य इमाम इमाम उमेर अहमद इलियासी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का इस तरह इस्तेमाल करके और उन्हें भड़काने या उकसाने के उद्देश्य से बयान देकर, ऐसा प्रतीत होता है कि वह देश के माहौल को बिगाड़ने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं।

इलियासी ने आगे कहा कि हामिद अंसारी का विवादित बयान देने का पुराना इतिहास रहा है। जब वे सत्ता में थे और महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर थे, तब वे धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे। अब उन्हें मुस्लिम समुदाय की याद आ रही है। चूंकि मुस्लिम समुदाय में उनकी पकड़ या प्रभाव इतना कम हो गया है कि अब कोई उनकी सुध लेने भी नहीं आता, इसलिए संभवतः उन्हें लगा कि इस मुद्दे पर राजनीति करके अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की जरूरत है।

साजिद रशिदी ने भी दी प्रतिक्रिया

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन (AIIA) के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को खुद को बाहरी या अलग-थलग महसूस नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसी भी समुदाय को निशाना बनाने वाले बयानों पर कार्रवाई की मांग की।

राशिदी ने इस दौरान हामिद अंसारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के पद पर थे, तब मुसलमानों के पक्ष में उनके बहुत अधिक बयान सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि पद से हटने के बाद उनके कई बयान सामने आए हैं और ऐसा लगता है कि अब वह खुद को मुसलमानों के नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं।

AIIA के अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों को समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे मुद्दे पद छोड़ने के बाद ही क्यों उठाए जा रहे हैं।

‘नफरत पैदा होने पर अतिवाद गलत’

अतिवाद को लेकर राशिदी ने कहा कि इसे इस आधार पर देखा जाना चाहिए कि क्या किसी विचार या गतिविधि से दूसरे लोगों के प्रति नफरत पैदा होती है। उन्होंने कहा कि अतिवाद तब गलत हो जाता है, जब उसमें दूसरों के प्रति नफरत शामिल हो। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और दूसरों को परेशान नहीं करता, तो यह अलग बात है।

‘हमें भारतीय होने पर भी गर्व है’

इस दौरान राशिदी ने भारत में मुसलमानों की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय मुसलमानों ने भारत को चुना और देश के निर्माण में योगदान दिया। हमें मुसलमान होने पर गर्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा गर्व इस बात पर है कि हम भारत में रहते हैं।

राशिदी ने कहा कि ऐसे बयान जिनसे यह संकेत मिलता है कि मुसलमान भारत के नहीं हैं, समुदाय के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं। उन्होंने राजनीतिक संगठनों और नेताओं से ऐसे बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की।

उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू-मुस्लिम मुद्दों से जुड़े बयानों का भी जिक्र किया और कहा कि समाज के सभी वर्गों को सद्भाव और भाईचारे के संदेश को अपनाना चाहिए।

उदित राज का राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम पर बयान, बोले- NEET पेपर लीक से बेरोजगारी तक उठाए छात्रों के मुद्दे

ये भी पढ़ें
Congress leader Udit Raj

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Sept 2026 01:01 pm

Published on:

20 Sept 2026 01:01 pm

Hindi News / National News / हामिद अंसारी के ‘हिंदू अतिवाद’ वाले बयान पर इमाम संगठन की प्रतिक्रिया, मुस्लिमों को लेकर कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Veer Guardian 2026: जोधपुर के आसमान में गरजे तेजस, सुखोई और राफेल, पहली बार भारत में जापान के F-2A की जोरदार एंट्री

Veer Guardian 2026
राष्ट्रीय

‘कांग्रेस कॉमेडियन और जोकरों की पार्टी बन गई’, PM मोदी की मिमिक्री पर किरेन रिजिजू का हमला

kiren rijiju
राष्ट्रीय

Chhatron Ki Goonj: इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर बवाल! CR Kesavan ने मंच के कथित व्यवहार पर उठाए सवाल

CR Kesavan Chhatron Ki Goonj
राष्ट्रीय

‘प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी भारतीय संस्कृति का अपमान है’, राहुल गांधी पर बरसे अर्जुन राम मेघवाल

Rahul Gandhi, Arjun Ram Meghwal Statement,
राष्ट्रीय

नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की न्यायिक हिरासत पर बीजेपी की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

Praveen Khandelwal statement
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.