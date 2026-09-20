हामिद अंसारी के ‘हिंदू अतिवाद’ वाले बयान पर इमाम संगठन की प्रतिक्रिया, मुस्लिमों को लेकर कही ये बात

इलियासी ने आगे कहा कि हामिद अंसारी का विवादित बयान देने का पुराना इतिहास रहा है। जब वे सत्ता में थे और महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर थे, तब वे धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे। अब उन्हें मुस्लिम समुदाय की याद आ रही है। चूंकि मुस्लिम समुदाय में उनकी पकड़ या प्रभाव इतना कम हो गया है कि अब कोई उनकी सुध लेने भी नहीं आता, इसलिए संभवतः उन्हें लगा कि इस मुद्दे पर राजनीति करके अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की जरूरत है।