उदित राज का राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम पर बयान, बोले- NEET पेपर लीक से बेरोजगारी तक उठाए छात्रों के मुद्दे

वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता एन.वी. सुभाष ने कहा- राहुल गांधी एक आदतन झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, जो हमेशा कहते रहते हैं कि भारतीय संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने ‘मोहब्बत की दुकान’ खोली है, लेकिन तेलंगाना भाजपा राहुल गांधी, उनकी टीम और उनके सलाहकारों, विशेष रूप से दिग्विजय सिंह से पूछना चाहती है कि यह ‘मोहब्बत की दुकान’ है या ‘भ्रष्टाचार की खदान’?