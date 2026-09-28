28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

शादी में 45 लाख खर्च, 10 तोला सोना दिया, फिर मांगी 5 लाख की कार! ‘दहेज’ के कारण इंजीनियर वैष्णवी ने गंवाई जान

Pune IT Engineer Death: महाराष्ट्र के पुणे शहर में शादी के चार महीने बाद 24 वर्षीय आईटी इंजीनियर वैष्णवी गिसरे की मौत हो गई। पिता की शिकायत पर पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और बीएनएस की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 28, 2026

Dowry Harassment Case Pune

मृतका वैष्णवी की तस्वीर (Photo: X/IANS)

Pune Vaishnavi Case: महाराष्ट्र के पुणे शहर के वडाचीवाड़ी इलाके में शादी के महज चार महीने बाद एक 24 वर्षीय नवविवाहिता की मौत से हड़कंप मच गया। वृंदावन सोसायटी में रहने वाली उच्चशिक्षित आईटी इंजीनियर वैष्णवी ओंकार गिसरे का शव गुरुवार रात अपने कमरे में मिला। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

मृतका की पहचान वैष्णवी ओंकार गिसरे (24) के रूप में हुई है। वह पुणे के वडाचीवाड़ी स्थित वृंदावन सोसायटी में अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। घटना के बाद उसके पिता प्रवीण रघुनाथ जरांडे (51) ने कालेपडल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

बताया जा रहा है कि शादी के बाद वैष्णवी अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी। बाद में वह नौकरी के सिलसिले में बेंगलुरु चली गई थी। जून के अंत में पुणे लौटने के बाद वह अपने ससुराल में रहते हुए एक आईटी कंपनी में काम कर रही थी।

शादी में 45 लाख रुपये खर्च करने का दावा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वैष्णवी की शादी 9 मई 2026 को ओंकार संजय गिसरे (28) के साथ हुई थी। शादी के दौरान मायके वालों ने करीब 45 लाख रुपये खर्च किए थे और 10 तोला सोना भी उपहार के तौर पर दिया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शादी के कुछ समय बाद ही वैष्णवी पर कार खरीदने के लिए मायके से 5 लाख रुपये लाने का दबाव बनाया जाने लगा। इसी मांग को लेकर उसके साथ कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की जाती थी। जिस वजह से वह बेहद तनाव में थी।

मां से की थी आखिरी बार फोन पर बात

शिकायत के अनुसार, वैष्णवी ने 24 सितंबर की रात अपनी मां को फोन किया और उन्हें ससुराल में हो रही कथित प्रताड़ना के बारे में बताया। उसी रात करीब 11:30 बजे उसके पति ने भी फोन कर वैष्णवी के मायके वालों से बात की थी। इसके बाद जब परिवार के लोगों का वैष्णवी से संपर्क नहीं हो पाया, तो उसके माता-पिता ससुराल गए। जहां पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि वैष्णवी की मौत हो गई है।

पति, सास और ससुर के खिलाफ FIR

वैष्णवी के पिता की शिकायत के आधार पर कालेपडल थाने ने उसके पति ओंकार संजय गिसरे, ससुर संजय महादेव गिसरे (49) और सास रुपाली संजय गिसरे (42) के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

वैष्णवी के परिवार का आरोप है कि ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना और पैसों की मांग से वैष्णवी काफी परेशान थी। गुरुवार रात उसने अपने घर पर कथित तौर पर जीवन लीला समाप्त कर ली।

पुलिस कर रही मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस मृतका के परिवार के आरोपों, ससुराल पक्ष की भूमिका और कथित दहेज मांग से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की जांच के दौरान परिवार के सदस्यों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।

माता-पिता को सरप्राइज देने निकले थे, रास्ते में हो गई अनहोनी! समृद्धि महामार्ग पर पति-पत्नी और 7 साल के मासूम की मौत

ये भी पढ़ें
Samruddhi Mahamarg Accident

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Sept 2026 04:25 pm

Published on:

28 Sept 2026 04:20 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शादी में 45 लाख खर्च, 10 तोला सोना दिया, फिर मांगी 5 लाख की कार! ‘दहेज’ के कारण इंजीनियर वैष्णवी ने गंवाई जान

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘आपका काम कभी नहीं देखा, सिर्फ विवाद हैं’, ‘राइज एंड फॉल 2’ में स्वरा भास्कर से करण पटेल की हुई भिड़ंत

Swara Bhasker
मनोरंजन

‘पाकिस्तान में जन्मे, भारत की नागरिकता ली’,अदनान सामी की नागरिकता पर फिर उठा सवाल, इंस्टाग्राम स्टोरी पर सिंगर बोले- ‘सच में भारतीय हूं’

Adnan Sami
मनोरंजन

FIR के बाद ‘बिग बॉस’ मराठी फेम दिव्या शिंदे हुईं गिरफ्तार, मारपीट और जबरन वसूली का आरोप

Bigg Boss Fame Divya Shinde Arrested
मनोरंजन

‘उसने मुझसे कहा उसे छोड़ दो, फिर खुद डेट करने लगा’, विवेक ओबेरॉय को लेकर Bosco-Caesar ने किया खुलासा

Vivek Oberoi Bosco Caesar
मनोरंजन

सुशांत सिंह राजपूत संग बंद हुई फिल्म ‘पानी’ पर बोलीं आयशा कपूर, बताई YRF से दूरी की वजह

Ayesha Kapoor On shelved film 'Paani' with Sushant Singh Rajput
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.