शादी में 45 लाख खर्च, 10 तोला सोना दिया, फिर मांगी 5 लाख की कार! ‘दहेज’ के कारण इंजीनियर वैष्णवी ने गंवाई जान

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस मृतका के परिवार के आरोपों, ससुराल पक्ष की भूमिका और कथित दहेज मांग से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की जांच के दौरान परिवार के सदस्यों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।