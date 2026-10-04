गौतम ने नहीं किया भरोसा तो छलका प्रियंका चाहर चौधरी का दर्द, बोलीं- ‘लोगों के बीच मेरी इमेज भी मायने रखती है’

Priyanka Chahar Statement On Rise and Fall Season: ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में गौतम गुलाटी के बेसमेंट से पेंटहाउस में आने के बाद प्रियंका चाहर चौधरी के साथ उनके रिश्ते को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। प्रियंका उन्हें अपनी दोस्ती का भरोसा दिलाती नजर आ रही हैं, लेकिन गौतम उनकी बातों पर पूरी तरह यकीन करते नहीं दिख रहे। अब प्रियंका ने राज ग्रोवर के सामने इस पूरे मामले को लेकर अपना दर्द जाहिर किया है।