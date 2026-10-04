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गौतम ने नहीं किया भरोसा तो छलका प्रियंका चाहर चौधरी का दर्द, बोलीं- ‘लोगों के बीच मेरी इमेज भी मायने रखती है’

Rise and Fall Season 2: ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ नजर आईं। राज ग्रोवर से बातचीत में उन्होंने अपनी इमेज और गौतम संग रिश्ते पर खुलकर बात की।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 04, 2026

Priyanka Chahar Choudhary

गौतम गुलाटी की दोस्ती के लिए बेताब दिखीं प्रियंका (सोर्स: IMDb)

Priyanka Chahar Statement On Rise and Fall Season: राइज एंड फॉल सीजन 2’ में गौतम गुलाटी के बेसमेंट से पेंटहाउस में आने के बाद प्रियंका चाहर चौधरी के साथ उनके रिश्ते को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। प्रियंका उन्हें अपनी दोस्ती का भरोसा दिलाती नजर आ रही हैं, लेकिन गौतम उनकी बातों पर पूरी तरह यकीन करते नहीं दिख रहे। अब प्रियंका ने राज ग्रोवर के सामने इस पूरे मामले को लेकर अपना दर्द जाहिर किया है।






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गौतम की दोस्ती को लेकर प्रियंका क्यों हुईं परेशान?

गौतम के पेंटहाउस में आने के बाद से प्रियंका लगातार उनसे अपनी दोस्ती को लेकर बात करती नजर आ रही हैं। वह गौतम को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी दोस्ती सच्ची है। हालांकि, गौतम उनकी बातों से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं।

इसी बीच स्टेज पर भी दोनों के बीच दोस्ती को लेकर ऐसा ही माहौल देखने को मिला। इसके बाद प्रियंका ने राज ग्रोवर के सामने अपनी बात रखी और बताया कि इस स्थिति से उन्हें कैसा महसूस हो रहा है।

‘ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी दोस्ती के लिए बेताब हूं’

प्रियंका ने कहा कि उनके लिए सिर्फ गौतम के साथ रिश्ते की बात मायने नहीं रखती, बल्कि बाहर लोगों के बीच उनकी छवि भी महत्वपूर्ण है। उन्हें लगा कि स्टेज पर पूरा मामला ऐसा दिख रहा था, जैसे वह गौतम की दोस्ती हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं।

प्रियंका ने अपनी बात रखते हुए अपनी पहचान और काम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “जितना इसका नाम है, उतना मेरा भी है, बल्कि उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैं लगातार वर्क कर रही हूं!” प्रियंका की इस बात से साफ है कि उन्हें गौतम के साथ दोस्ती से ज्यादा इस बात की चिंता भी है कि बाहर दर्शकों के सामने इस पूरे रिश्ते को किस तरह देखा जा रहा है।

गौतम और प्रियंका की दोस्ती पर टिकी नजरें

गौतम गुलाटी के बेसमेंट से पेंटहाउस में आने के बाद ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में घर के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रियंका और गौतम की दोस्ती भी चर्चा का हिस्सा बनी हुई है।

अब प्रियंका के इस बयान के बाद देखना होगा कि दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता आगे किस तरह बदलता है और क्या गौतम आखिरकार प्रियंका की बातों पर भरोसा करते हैं।

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Updated on:

04 Oct 2026 05:30 pm

Published on:

04 Oct 2026 05:23 pm

Hindi News / Entertainment / गौतम ने नहीं किया भरोसा तो छलका प्रियंका चाहर चौधरी का दर्द, बोलीं- ‘लोगों के बीच मेरी इमेज भी मायने रखती है’

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