कौन थीं विठाबाई नारायणगांवकर? जिनकी कहानी जिवंत करने के लिए श्रद्धा कपूर ने ली खास ट्रेनिंग

फिल्म 'ईथा' में उनके संघर्ष, कला के प्रति समर्पण और सफलता के सफर को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक स्टार की उपलब्धियों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उस सामाजिक और सांस्कृतिक दौर को भी सामने लाएगी जिसमें उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के लिए ये फिल्म खास मानी जा रही है क्योंकि वो पहली बार किसी वास्तविक शख्सियत की बायोपिक में काम कर रही हैं। अपने किरदार को प्रामाणिक बनाने के लिए उन्होंने लावणी नृत्य और मराठी लोक संस्कृति की विशेष ट्रेनिंग भी ली है। खबरों के मुताबिक वो इस रोल के लिए काफी समय से तैयारी कर रही थीं।