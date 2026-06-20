कृति सेनन बनीं विलेन, रश्मिका बनीं दिल की आवाज! शाहिद कपूर के साथ लव ट्रायंगल ने मचाया बवाल

तो वहीं कृति सेनन को इस बार एक अलग अंदाज में पेश किया गया है। बता दें, आमतौर पर रोमांटिक और हल्के-फुल्के किरदारों में नजर आने वाली कृति सेनन को यहां एक ग्रे शेड और निगेटिव टच वाले जिंदादिल और बेबाक रोल में दिखाया गया है, जिसको हम विलेन भी कह सकते है, लेकिन पूरी फिल्म में हॉट दिखती है। 19 जून यानी कल रिलीज हुई इस फिल्म में में कुछ सीन ऐसे भी है, जिसकी कहानी में कृति के किरदार को उनकी अब तक की फिल्मों की तुलना में स्पेशल दिखाया गया है।