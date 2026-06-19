45 के शाहिद कपूर संग 30 की रश्मिका, ‘Cocktail 2’ में 15 साल का एज गैप देख फैंस ने उड़ाया मजाक

फिल्म के क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि कहानी और किरदारों की जरूरत के हिसाब से कास्टिंग की जाती है, इसलिए सिर्फ उम्र के अंतर को देखकर किसी फिल्म को जज करना सही नहीं होगा। तो वहीं ट्रोलर्स का मानना है कि अगर फिल्म का फोकस पूरी तरह Gen Z रिलेशनशिप पर है, तो युवा स्टार्स को ज्यादा जगह मिलनी चाहिए थी।फिलहाल 'कॉकटेल 2' रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर बहस का विषय था और आज फिल्म रिलीज भी हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीत पाती है या फिर एज गैप को लेकर उठे सवाल इसकी चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बने रहते हैं।